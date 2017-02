Beloning van 15.000 euro voor gouden tip over dood Capellenaar Melvin

Melvin en zijn maat met wie hij in het café was, hadden kort voor het gewelddadige incident in die kroeg ruziënde mensen tot bedaren gebracht. De dader van de fatale klap is nog spoorloos. Melvins kinderen, Ricardo (23) en zijn zus Cheryl (28) deden vorige week een emotionele oproep aan getuigen zich te melden als ze nog niet met de politie hadden gesproken. ,,We krijgen onze vader er niet mee terug, maar het zal ons wel rust geven,'' zeiden ze.



Door verschillende media is al aandacht besteed aan de dood van Melvin. Beelden die in het café zijn vastgelegd en door de politie zijn bekeken, hebben nog niet kunnen leiden tot de identiteit van de verdachte. Schokkend is dat Melvin juist de vredestichter was en zijn goedbedoelde actie heeft moeten bekopen met de dood. ,,Mijn vader, die altijd klaar stond voor iedereen en ontzettend behulpzaam was, overleed als gevolg van het goede dat in hem zat. Hij wilde nooit ruzie, maar gezelligheid,’’ zegt zoon Ricardo.