Bemanningslid naar ziekenhuis na kerosinelek Vopak

Karttalent Senna (7) racet naar tweede plek in nationale finale

10:26 Karttalent Senna Bison (7) uit Oud-Beijerland is gisteren tijdens de nationale talentenfinale in Lelystad als tweede geëindigd. Senna, vernoemd naar drievoudig wereldkampioen Formule 1 Ayrton Senna, was het enige meisje in de finale.