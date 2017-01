Bende had het gemunt op juwelenhandelaren

Burgemeester Barendrecht: 'Werk aan de weg zal pijn doen'

20:44 Automobilisten in Barendrecht moeten dit jaar rekening houden met extra wegwerkzaamheden en omleidingen. Die volgen uit de openstelling van de onderdoorgang in rijksweg A29 voor auto’s tussen de wijk Carnisselande en het ‘oude’ deel van de gemeente en andere wegen. ,,Dit zal best even pijn doen, maar het is wel voor de goede zaak’’, aldus burgemeester Jan van Belzen dinsdagavond in zijn nieuwjaarstoespraak. De openstelling moet de doorstroming van het verkeer van en naar Carnisselande verbeteren en de dagelijkse fileleed aanpakken.