'Benefietavond is een mooi eerbetoon aan mijn vader'

De succesvolle film werd twee keer vertoond en er was een veiling met de meest uiteenlopende attributen uit en rond de Marathon. Daarbij waren ook hoofdrolspelers Martin van Waardenberg, Stefan de Walle, John Buijsman en Marcel Hensema en scenarioschrijver Gerard Meuldijk aanwezig.



,,Ik sta helemaal vol met kippenvel’’, sprak Netty van Staveren, dochter van Koos, in de stampvolle foyer van Kino. Ze was er speciaal voor uit Spanje gekomen. ,,Ik wil bij mijn vader zijn en wil hierbij zijn. Laten we hopen dat er veel geld binnen komt. Alle beetjes helpen.’’



Van Staveren genoot volop van alle belangstelling voor haar familie. ,,Dit is een mooi eerbetoon aan mijn vader. We hopen allemaal dat hij er weer bovenop komt. Ik heb een eetcafé in Benidorm, over een paar jaar bestaan we tien jaar. Ik hoop dat pa daar bij is.’’