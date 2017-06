Bereden politie bedankt Jopie (96) voor goede zorg

,,In de zomerstop moeten we niet alleen de voetbalwedstrijden maar ook mevrouw Schouten missen'', vertelt Marja Ververs, chef van de bereden politie in Rotterdam, die samen met collega's bij haar langs ging met een bos bloemen. Ze trof een trotse Schouten: ,,Feyenoord kampioen!''



Het is een bijzonder jaar voor de hoogbejaarde vrouw. In januari verraste de bereden politie haar bij haar huis met vier paarden, een bloemetje en een groot stuk chocola vanwege haar 25-jarige jubileum. Het AD filmde het bezoek. ,,Sindsdien word ik vaak herkend bij het stadion door supporters'', lacht ze.



Ververs: ,,Hopelijk zien we haar in augustus weer bij de Kuip als de competitie begint.''