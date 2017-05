Groeispurt haven Rotterdam door Tweede Maasvlakte

14:35 De overslag in de Rotterdamse haven is de eerste vier maanden van dit jaar met 10 procent gegroeid. De groei zit met name in containeroverslag. Dat heeft het Havenbedrijf Rotterdam vandaag bekendgemaakt bij het binnenlopen van de MOL Triumph. Dit gloednieuwe schip kan meer dan 20.000 containers (TEU) vervoeren. Het is het grootste containerschip ooit in Rotterdam.