Beste apotheek: We spreken zo'n 12 talen

En in de 24 jaar van de verkiezing is het ook de eerste keer dat een apotheek in een echte stadswijk wint: Apotheek Van der Laan, sinds begin vorige eeuw gevestigd in de Rotterdamse Afrikaanderwijk. ,,Gelukkig spreekt het hele team samen zo'n twaalf talen. Dat helpt om de boodschap toch over te brengen'', vertelt Herma Lobik, een van de drie apothekers.



Tot nu waren het dorpsapotheken die er met de grote beker vandoor gingen. Apotheken in dorpen waar iedereen elkaar kent en taalproblemen geen rol spelen. Bij de winnaar van 950 apotheken in 2016 is dat geheel anders.



De zelfstandige apotheek is erin geslaagd tijd over te houden voor een rustig gesprek aan de balie, zodat ze de tijd en rust hebben ook patiënten te helpen die minder Nederlands spreken. ,,We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd zodat achter de balie alles vlot verloopt. Daardoor hebben we meer tijd om patiënten aan de balie goed te helpen. Onze wachttijden zijn korter, onze adviestijd langer.''



Mystery guests

Bij zes bezoeken met mystery guests was de vraag of de apothekersassistenten de juiste vragen stellen, om te achterhalen welke medicijnen een patiënt bijvoorbeeld ook gebruikt en of er meer loos is. Hierin blonk de Rotterdamse apotheek uit.



Het is belangrijk dat er tijd is voor een gesprek, want de medewerkers hebben ook te maken met agressie, als mensen de regeltjes van de zorgverzekeraar niet begrijpen. ,,Het zou mooi zijn voor de toekomst als de verzekeraars minder dwingend opleggen welke merken we mogen geven. Zo veel geld besparen ze daar niet mee.''