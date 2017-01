Bestuurder ramt politieauto's tijdens vlucht op A29

Vlaardingse boos: fietsen op vreugdevuur gegooid

9:10 Mevrouw De Graaff uit Vlaardingen is boos. Zes fietsen van haar gezin zijn op oudejaarsnacht in vlammen opgegaan. ,,Ze stonden voor de deur op slot. Nu is er niets meer van over en de kinderen moeten straks weer naar school.''