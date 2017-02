Betoging bij Turks consulaat in Rotterdam

De mensenrechtenorganisatie stelt dat zo'n 120 verslaggevers al maanden in de gevangenis. De meesten zouden nog wachten op een proces. Amnesty vreest dat ze onterecht zullen worden vervolgd voor terroristische activiteiten. De organisatie is een petitie gestart waarin de Turkse autoriteiten wordt gevraagd om de vrijlating van alle journalisten die vastzitten.



Sinds de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016 voeren Turkse autoriteiten een harde strijd tegen de pers in het land. Volgens het Comité ter Bescherming van Journalisten, is Turkije het land met de meeste journalisten in gevangenschap ter wereld. Ook veel omroepen en kranten zijn verboden. Zo staat ook de NOS op zwart sinds eind vorig jaar.



De demonstratie wordt georganiseerd door Amnesty International, journalistenvakbond NVJ, schrijversvereninging PEN Nederland en The Hague Peace Projects. Ook bij de ambassade in Den Haag is een bijeenkomst.