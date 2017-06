Beveiliging personen rond zoencampagne

Shirin Musa van Femmes for Freedom, de organisatie die betrokken was bij de campagne van de gemeente Rotterdam, kreeg zelf dreigende tweets. Ze werd ook gebeld door boze mannen. ,,Daarom hebben we afgelopen week met beveiligers gefolderd", zei Musa donderdag na afloop van een debat over de campagne.



Ook dat debat, bij de Hogeschool Rotterdam, was streng beveiligd; bezoekers mochten geen tassen mee naar binnen nemen en voor de deur stonden bewakers. De discussie verliep overigens zonder één wanklank: de deelnemers aan het debat waren daar allemaal op uitnodiging.



,,We hebben een hetze over ons heen gekregen", zei Musa. ,,Mannen bellen ons op: 'u zet onze vrouwen aan tot het hebben van seks met joden'. Maar vrouwen die problemen hebben omdat ze een verboden relatie hebben, voelen zich gesteund door de campagne. We hebben zóveel reacties gehad, juist ook van die vrouwen."



Musa zegt dat ze inmiddels gesprekken met de gemeente Amsterdam voert over een vergelijkbare campagne. VVD-raadslid Samira Bouchibti heeft de Amsterdamse wethouder van integratie gevraagd om een dergelijke campagne in de hoofdstad op te zetten. ,,Wij ondersteunen dat van harte", zegt Bouchibti.