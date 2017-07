Bewoner zit al weken thuis door defecte lift in woning Rotterdam

In 2020 verrijst luxueus wooncomplex op Katendrecht

Ontwikkelaar Frame Vastgoed begint in het najaar met de bouw van Bay House in Rotterdam-Katendrecht, naast metrostation Rijnhaven. In eerste instantie lagen er plannen voor de bouw van wooncomplex The View. Met de bouw van dit luxueuze appartementencomplex zijn de oorspronkelijke plannen van The View op de schop gegaan.