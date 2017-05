Bewoners en rijk blijven botsen over onderbouwing A13/16

Het kabinetsvoorstel voor de aanleg van rijksweg A13/16 door Rotterdam en Lansingerland rammelt nog altijd aan alle kanten, vinden bewoners, bedrijven, milieuorganisaties en andere instellingen. Ze gaven vandaag bij de Raad van State in Den Haag aan dat er met oude cijfers is gewerkt, dat gegevens verkeerd worden uitgelegd en dat er naar inspraak en alternatieven niet serieus gekeken is.

Onder leiding van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, bewonersgroep Rodenrijs-West en de Rotterdamse GroenLinks-voorman Arno Bonte maakte het A13/16-verzet de Raad van State duidelijk dat het volgens hen echt beter moet.

Knelpunt

Quote We zien nog steeds nut en noodzaak niet. Er is straks geen knelpunt Arno Bonte ,,We zien nog steeds nut en noodzaak niet. Er is straks geen knelpunt’’, stelde Bonte. Ook andere bezwaarmakers gaven aan dat de verkeersprognoses uitwijzen dat de nieuwe weg helemaal niet nodig is. ,,Het valt mee? Dat is niet onze lezing. Het valt helemaal niet mee’’, reageerde Rijkswaterstaat-adviseur V. Hooijmeijer namens het ministerie van Infrastructuur.



Hij wees nog op het allerlaatste verkeersmodel over 2017, waaruit blijkt dat het autoverkeer niet af-, maar toeneemt.



Bewoners van de Rotterdamse wijken Hillegersberg, Schiebroek en Ommoord en buurgemeente Lansingerland vrezen de gevolgen van de nieuwe weg tussen Rotterdam Airport en het Terbregseplein. Hoop dat ze de autoroute nog kunnen tegenhouden, is er niet meer. Wel vinden de omwonenden nog steeds dat de verbinding beter moet worden ingepast.

Verzakken

Zo zou de kruising van de A13/16 met de provinciale weg N471 niet de verhoogde, maar juist de verdiepte variant moeten volgen. Die optie is afgewezen omdat die volgens het ministerie 36 miljoen euro ‘meerkosten’ zou opleveren. Bewoners van Rodenrijs-West zetten daar weer vraagtekens bij. ,,Dit is een risico, het is een veengebied, de weg kan verzakken’’, waarschuwde advocaat mr. B. Walraven.

Ook de passage van de rijksweg met de HSL en Randstadrail bij het kruispunt met de N209 is volgens de omwonenden een knelpunt. Ook Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik waarschuwde de Raad van State daar voor.

De raad praat morgen verder over de A13/16. Dan gaat het onder meer over lucht, geluid en gezondheid. Een uitspraak over de bezwaren volgt dit najaar.