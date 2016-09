'Bewoners zijn leidend'

Drie 'hartverwarmende' speeches en een petitie met 167 steunbetuigingen aan zijn adres bezorgden Swaneveld 'tranen in mijn ogen', vertelt hij. ,,Ik voelde erkenning. Voor mij, Marjan en de partij. Dat heeft anderen de ogen doen openen. Laten we niet vergeten dat IJsselmonde de laatste keer overwegend rechts (45 procent van de stemmen voor Leefbaar, red.) heeft gestemd. Ik ben goed voor een derde van het aantal Leefbaar-zetels. Deze man is dan soms wat emotioneel, maar ik ben wel altijd op m'n fietsje in de wijk te vinden.''



Eén uitspraak raakte hem in het bijzonder. Grijnzend: ,,Swaneveld mag dan wel eens een afspraak vergeten, maar hij komt ze wel altijd na.''



Bron van alle ellende

Daar denken de overige partijen in de versplinterde gebiedscommissie heel anders over. Ook op het Rotterdamse stadshuis wordt 'Swaan' door velen aangewezen als 'de bron van alle ellende'. Een oud-deelgemeentebestuurder die krampachtig en tegen beter weten in zou vasthouden aan 'de macht'. Hij zou niet kunnen wennen aan zijn nieuwe rol als voorzitter van een 'tandeloze' gebiedscommissie: in de praktijk niet meer dan een doorgeefluik van bewonerswensen en een adviesorgaan van het stadsbestuur.



Wie hem echter confronteert met die woorden, stuit op een muur van onverzettelijkheid. Hoezo is hij 'geen onderdeel van de oplossing, maar onderdeel van het probleem'? Demonstratief schudt Swaneveld het hoofd. ,,Waarom verdien ik bovendien geen tweede kans, zoals ieder ander mens in dit land? Dat is zelfs Volkert van der Graaf gegund, de moordenaar van Pim Fortuyn.''



Ja, hij heeft fouten gemaakt, maar hij is niet de enige in het nu al ruim tien maanden voortwoekerende conflict, dat ontbrandde na de aankondiging van de komst van het asielzoekerscentrum in de Beverwaard. ,,Kijk, ik had die tweet 'Bewoners, kom in verzet!' van Leefbaar niet moeten retweeten. Maar verder? Ik heb de afgelopen maanden nadrukkelijk aan mezelf gewerkt, ik heb een personal coach in de arm genomen, ik heb erkend dat ik mezelf af en toe te veel door emotie heb laten leiden. Ik heb verder keurig meegedaan aan de mediation. Wat moet ik nog meer doen? We zijn volwassen mensen, we zijn democratisch verkozen, we moeten aan de slag.''



Machtswoord

Hoe grillig de karakters in IJsselmonde zijn, blijkt dinsdag. Kort na het gesprek met deze krant, waarin hij benadrukt niet uit eigen beweging op te stappen, besluit Swaneveld 'in het belang van de bewoners' alsnog zijn positie ter beschikking te stellen. Mede onder druk van zijn eigen fractie en het 'machtswoord' van wethouder Joost Eerdmans (gebieden). De partijleider van Leefbaar is maandag klip en klaar geweest: met de keuze voor Swaneveld en Gonsalvez is een oplossing allerminst in zicht en is bovendien niet voldaan aan de opdracht van het college.