'Bezig baasje' Karssen noemt burgemeesterschap 'een eer'

Hoewel met pensioen, Karssen is nog steeds een 'bezig baasje'. Zo is hij voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging, de St. Maritiem, maar ook Erfgoed R'dam (Elbe) en zit hij de cliëntenraad van Franciscus Gasthuis & Vlietland voor. ,,Dat blijf ik ook allemaal doen. Het zal wat aanpassingsvermogen vergen, maar dat moet geen probleem zijn'', denkt hij. ,,Het burgemeesterschap is sowieso tot uiterlijk 1 november, als de nieuwe burgemeester aantreedt, of eerder al als Cremers weer beter is.''



Dat hij gevraagd is door Jaap Smit, commissaris van de Koning, noemt Karssen 'een eer'. ,,Ik vind het leuk om te doen, al heeft het wel een schaduwkant. Ik vervang iemand die ziek is.''



Agenda

Karssen heeft zich de afgelopen dagen al ingelezen in de problematiek van zijn nieuwe gemeente en inmiddels kennis gemaakt met de fractievoorzitters van Waddinxveen. ,,Hoe mijn agenda er vanaf volgende week uitziet? Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat er dinsdag een b&w-vergadering is en dat de raad woensdag samenkomt, maar ik zal genoeg te doen hebben. Ik krijg weer een secretaresse, dat is heerlijk. Het organiseren van mijn agenda is echt mijn zwakke punt. Ik ken haar nog niet, maar ben er nu al geweldig blij mee.''



Overigens is Waddinxveen geen onbekend terrein voor Karssen. Hij was jarenlang achtereenvolgens raadslid, wethouder en loco-burgemeester in Bodegraven. Toch blijft Karssen wel in Maassluis wonen. ,,Door de files is het ver, maar eigenlijk is het om de hoek. Ik zit er zo.''