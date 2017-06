Bezitters oude auto's in Rotterdam zien hun gelijk bevestigd

Ja, hij moest wel even smalend lachen toen hij met zijn dertig jaar oude BMW het bordje milieuzone voorbijreed. Eric Schippers is sinds gisteren met zijn bolide weer welkom op de noordoever van Rotterdam, een privilege waar hij meteen gebruik van maakte. Een hartelijk welkom was het niet, dat moest worden afgedwongen bij de rechter. ,,Het verbaast me niks als ik voor dit ritje toch nog een bon krijg. De camera’s staan zeer waarschijnlijk nog gewoon aan.’’

De rechtbank vindt dat het stadsbestuur van Rotterdam bij de invoering van de veelbesproken milieuzone in 2016 niet genoeg rekening heeft gehouden met de belangen van oude autobezitters. Helemaal omdat zij maar 0,14 procent van het totale verkeer in ons land uitmaken: hun aandeel in de luchtvervuiling is vrijwel nihil. En dus mogen eigenaren van personen- en bestelauto’s die op benzine rijden en van voor 1 juli 1992 zijn, de milieuzone in.

Blij is ook voorzitter Niels van Ham van de Stichting Rotterdamse Klassiekers, die zich inzet voor de belangen van bezitters van oude auto’s. ,,De rechter heeft bevestigd wat wij al bijna twee jaar zeggen: oude auto’s zijn het probleem niet. Het is eigenlijk heel triest dat oude-autobezitters de gang naar de rechter hebben moeten maken. Liever hadden we het stadsbestuur geholpen met het bedenken van milieumaatregelen die wél echt helpen om de luchtvervuiling binnen de stadsgrenzen terug te dringen. Een verbod op cruiseschepen bijvoorbeeld.’’

Flauw

Na de uitspraak spookte het even door Van Hams hoofd om zijn achterban op te roepen voor een triomftocht van oude auto’s door Rotterdam. ,,Maar dat zou enorm flauw zijn. Het is ook zeker niet zo dat we onszelf na vandaag opheffen. Het klinkt misschien gek, maar eigenlijk zijn we een milieuclub. Heel veel oude-autobezitters doen in de stad bijna alles op de fiets. Hun auto is pure liefhebberij. Ze rijden hooguit 1.000, 1.500 kilometer per jaar in hun bolide.’’ In plaats daarvan heeft een groepje autobezitters gisteravond wel een barbecue gehouden. Lachend: ,,Een beetje barbecue stoot waarschijnlijk meer uit dan een oude-autobezitter in een jaar.’’

Van Ham zegt dat niet alle oude autobezitters geloofden in een goede afloop van de rechtszaak. Verscheidene Rotterdammers hebben gebruikgemaakt van de gemeentelijke sloopregeling, waarbij waarbij ze korting kregen op de aanschaf van een schonere auto als ze hun oude bolide lieten slopen. ,,Zij krijgen hun auto met deze uitspraak niet meer terug.’’

Van Ham sluit niet uit dat de uitspraak nog een juridisch staartje krijgt. Sinds mei vorig jaar zijn duizenden boete’s uitgedeeld aan oude-autobezitters die het toch in hun hoofd haalden de milieuzone in te rijden. Nu de rechter heeft geoordeeld dat de zone nooit op basis van het aandeel oude auto’s had mogen worden ingevoerd, bestaat de kans dat de gemeente de boetes terug moet storten.

BMW-bezitter Schippers bekent dat hij een paar prenten heeft gekregen afgelopen jaar. ,,Héél zuur, natuurlijk. Mijn auto wegdoen is nooit een optie geweest. Mijn inmiddels overleden oom kocht de wagen in 1987 nieuw. Na tien jaar heb ik hem overgenomen: voor mij heeft deze wagen emotionele waarde. Ik heb hem jarenlang voor dagelijks verkeer gebruikt. Ook uniek voor BMW’s van deze leeftijd: hij is nog compleet origineel, zonder opgepimpte spoilers en velgen dus.’’ Met één vraag zit Schippers nog wel: ,,Ben benieuwd wanneer de gemeente die bordjes milieuzone weghaalt.’’