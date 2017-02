Zoals Frenkie van Santen (57) uit Spijkenisse: ,,Ik had heel graag een selfie met hem gemaakt. Maar dat lukt niet, ik kom er niet dichtbij. En ik heb er geen zin in om met de politie ruzie te gaan maken. Toch raar, want hij komt hier voor de gewone man. Vorige keer had ik ook al bonje met een fotograaf, omdat ik kennelijk in de weg stond.’’

De visite van de PVV-bons is een strak georganiseerd feestje. Voor de pers is er een apart vak, demonstranten blijven op gepaste afstand. Elke stap van de strak in het pak gestoken politicus lijkt gepland, voor frivoliteiten is geen plek. Na een klein uurtje stapt Wilders weer zijn auto en verdwijnt. Ontelbare selfies herinneren aan het bliksembezoek. Tot groot geluk van de eigenaren van deze voor hen unieke plaatjes. Zoals Kevin (17), uit Uithoorn: ,,Ik ben een groot fan van Geert. Misschien dat ik zelf in mijn gemeente een politieke partij opricht. Wat ik met de foto doe? Die hang ik boven m’n bed. Of nee: aan het plafond!’’