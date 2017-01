Biefstukken eten van restaurant Loetje op de Wilhelminapier

Loetje vestigt zich onderin woontoren Montevideo, op de plek van restaurant Ketelbinkie, dat zicht biedt op de Rijnhaven. Het pand wordt de komende weken volledig gestript en verbouwd en ook het buitenterras wordt vernieuwd. Het biefstukkenrestaurant, dat veertig jaar geleden begon als biljartcafé Loetje, is een begrip in Amsterdam-Zuid. Inmiddels zijn er twaalf Loetje-vestigingen, met name in Noord-Holland en Utrecht. De toegankelijke gerechten met een flinke ossenhaasbiefstuk als specialiteit vormen de kracht van het bedrijf.

Ras-Rotterdammers

De mannen die Loetje de overstap van Amsterdam naar Rotterdam laten maken zijn overigens twee ras-Rotterdammers. Jesper van Kempen groeide op Zuid op, Ron de Visser, inwoner van Bergschenhoek, komt uit Rotterdam-Noord. De twee krijgen de operationele leiding over het restaurant.



De Visser kreeg zijn ingeving voor een Rotterdamse Loetje vier jaar geleden al. ,,Fietsend door Amsterdam belandde ik met mijn vrouw in Café Luxembourg. Daar kregen we het advies te gaan eten bij Loetje.'' Wachtend aan de bar zag hij biefstukken met brood, frites en salade voorbijkomen. ,,Herkenbare gerechten van goede kwaliteit.''



De slagersachtergrond van Loetje komt goed van pas. ,,Onze biefstuk werd een groot succes'', zegt Esther Springer namens Loetje. ,,Biljarttafels maakten plaats voor gewone tafels en het 'nieuwe'eetcafé zat iedere dag vol met liefhebbers van ossenhaasbiefstuk. We zijn trots op onze fans uit binnen- en buitenland. Zoals we ook enorm zin hebben om in Rotterdam te beginnen.''