Bierprijs door grens van drie euro in Rotterdam

Het lijstje wordt aangevoerd door Thoms aan de Meent, waar 3,20 euro in rekening wordt gebracht voor een biertje. De bar van hotel nHow op de Kop van Zuid vraagt precies 3 euro voor een vaasje. Cocktailbar Hugh in de zijvleugel van het Hilton Hotel en 1Nul8 op de Meent zitten nog nét onder de 3 eurogrens. Thoms-uitbater Arthur van Zanten verdedigt zijn prijsbeleid door te zeggen dat gasten in zijn zaak standaard 0,3 liter bier krijgen, iets dat lang niet overal het geval is. ,,Verscheidene zaken houden vast aan 2,50 voor een pilsje, maar verkleinen ondertussen wel de inhoud. Als je de inhoud van onze glazen terugrekent naar een standaardvaasje van 0,25 liter, betaal je bij ons in feite 2,67 euro. Dan valt het reuze mee.''

Goedkoper

In het algemeen geldt: hoe verder van het centrum, des te goedkoper de prijs van een biertje. Bij Van Eijck in het chique Hillegersberg kost een vaasje bijvoorbeeld 2,40 euro, net zoveel als bij café Otto Hahn in Ommoord. De Dijk in Kralingen, erg populair bij studenten, vraagt met 2,30 een dubbeltje minder. Echt goedkoop keilen is het bij café De Schuimspaan op de Laan op Zuid, waar voor een vaasje 2,20 euro moet worden afgetikt.



Volgens onderzoeker Niek Timmermans van horeca-adviesbureau Van Spronsen en Partners hebben de stevige prijzen in het centrum alles te maken met de locatie. ,,Cafébazen daar moeten wel meer vragen voor een biertje dan hun collega's buiten het centrum. Ze hebben niet alleen te maken met hogere huren, maar hebben vaak ook sleutelgeld moeten betalen toen ze hun zaak begonnen.''



Sleutelgeld

Sleutelgeld is het bedrag dat een nieuwe huurder of verhuurder betaalt als de zittende huurder bereid is te vertrekken.



Timmermans stelt dat kroegbazen tegenwoordig eerder minder dan meer winst maken op bier dan een paar jaar geleden. Dat komt doordat ze de fors gestegen inkoopprijs van gerstenat slechts gedeeltelijk hebben doorberekend aan hun gasten. ,,De Nederlandse horeca heeft het imago duur te zijn. Ze wil dat - onterechte - imago niet verder versterken.''