Biertje met een sprinkhaan

Bij Azië aan de Maas, op het grasveld naast de Markthal waar op termijn hoge woontorens moeten verrijzen, zoeken veel mensen een plekje in de schaduw. De verse kokosnoten vinden gretig aftrek. Het is strandweer en het festival trekt dan ook vooral mensen die níet van het strand houden.

,,De laatste keer dat ik op het strand was, was toen ik nog zwembandjes om had denk ik'', zegt Michiel de Ruiter (47), terwijl hij een stevige en knapperige sprinkhaan wegwerkt. ,,Het smaakt, tsja, vrij neutraal'', oordeelt hij. ,,Ik lust wel een bakje als er een lekkere dipsaus bijzit. Er schijnen hartstikke veel eiwitten in te zitten.'' Zijn vrouw Isabella kijkt het van een afstandje aan. ,,Ik laat dit aan hem over, ik ben wat minder avontuurlijk aangelegd.''

Michiel at in Azië al eens hond, slang en vleermuis, maar een sprinkhaan was de eerste keer voor hem. Zijn van oorsprong Duitse vrouw heeft het prima naar haar zin. ,,Ik vind Rotterdam zo'n prettige stad. Er is altijd wel iets te doen en er zijn veel nieuwe initiatieven.''

Liefde

Volledig scherm Voor een euro per stuk kunnen de eiwitrijke insecten worden genuttigd. © Frank de Roo Twaalf jaar terug kwam ze voor de liefde en voor werk naar de Maasstad toe. ,,Dit festival is echt een afspiegeling van de Rotterdamse samenleving. Heel divers!''Anderen schieten vol verbazing een foto van de sprinkhanen bij het standje van Het Zesde Geluk. Veelal blijft het daar ook bij. Dat het niet zo druk is op het festival, bevalt het koppel De Ruiter prima. Geen lange rijen, geen eindeloos geslenter.



Op het Binnenwegplein, Schouwburgplein, de Lijnbaan, Koopgoot, het WTC, de Markthal, Centraal Station en het Central Plaza is ook van alles te doen. Op diverse plekken werden ter plekke schilderijen gemaakt.