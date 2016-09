New Yorkers staan met honderd man in de rij voor een bakkerijtje dat is genoemd in een hipsterkrantje, terwijl een lege winkel om de hoek ook lekkere broodjes heeft. Op Ellis Eiland in het migratiemuseum heb ik een ander leermoment. Uit Antwerpen zijn veel meer Europeanen naar Amerika geëmigreerd dan uit Rotterdam. De Belgen hebben alleen de pech dat de gebouwen van hun Red Star Line zijn gesloopt, waar bij ons Hotel New York en de Cruise Terminal nog fier overeind staan op de Wilhelminapier.



In mijn Oude Westen zeggen we dat 178 nationaliteiten vredig samenwonen. Overdreven natuurlijk, zelfs in de meest internationale stad van de wereld, waar 100 procent van de mensen een migratiegeschiedenis heeft, noemen ze zo'n aantal niet, zoveel vlaggen wapperen er ternauwernood bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties aan de East River.



Smeltkroes

Als we volksverhuizingen uit Brabant en Zeeland meenemen, is Rotterdam ook een importstad of smeltkroes. Klaar met integreren zijn we net als in New York nog lang niet. Als bij ons alles vijftig jaar achterloopt op de VS zal het ook niet opschieten. Naast een speelveld in Brooklyn zaten pakweg dertig jonge Afro-Amerikaanse vrouwen op bankjes.



Voor hen stonden lege kinderwagens. Op het kunstgras waren peutertjes aan het spelen, allemaal lelieblanke kindjes. Dat beeld herhaalt zich in de yuppofiele wijk Williamsburg in Brooklyn en ook in Manhattan. Blanke mammies en pappies werken in de wolkenkrabbers, op de begane grond passen donkere vrouwen op hun kinderen. Niet eens een schrijnend beeld, want als nanny hoor je niet bij de kanslozen, maar er moet nog heel wat water door de Hudson stromen, willen ze net zo kansrijk zijn. En door de Maas, want laat ik mezelf geen mietje noemen. In het vliegtuig terug bedenk ik dat mijn huis een grote schoonmaak heeft gekregen en mijn planten zijn verzorgd. Door Shila, mijn Surinaamse hulp.