Bijeenkomst Turken in West gaat niet door

De Raad van Turken in Nederland had op internet een oproep gedaan aan alle Turkse Nederlanders om naar het buurthuis Pier 80 te komen. Het zou gaan om een bespreking van de strategie ten opzichte van organisaties die Turkse regering als terreurorganisaties worden gezien: de Gülenbeweging, de Koerdische PKK, IS en 'Asala' (een Armeense terreurgroep). De oproep is - gezien het taalgebruik - duidelijk afkomstig uit het pro-Erdogan-kamp.



Geschrokken

Radar, de organisatie die buurthuizen beheert, wist niets van het karakter van de bijeenkomst, zegt Francis Wesseling. ,,De aanvraag was gedaan door een meneer die bij ons wel eens liefdadigheidsbijeenkomsten houdt. Als we het hadden geweten, hadden we het vooraf afgekeurd. Ik ben geschrokken toen ik vrijdag hoorde wat de bedoeling was. Er zijn vaker politieke bijeenkomsten bij ons, maar daar wordt niemand bedreigd. Dat gaat te ver."



Sefa Yürükel, de voorzitter van de Raad van Turken, is boos. ,,Hoe kan de gemeente zo'n beslissing nemen?", zegt hij. ,,Het was helemaal onze bedoeling niet om mensen te bedreigen. Dat begrijpen ze niet. Het was een initiatief tegen terrorisme. Dit besluit is niet goed voor de democratie. We leven in een vrij land." Volgens Yürükel was de bijeenkomst bedoeld om te vergaderen over hoe men zich zou opstellen in het debat over de Turkse kwestie, die de gemoederen flink bezig houdt na de mislukte coup. ,,We zijn om zes uur gebeld op vrijdagavond", zegt Yürükel. ,,Dat is uiterst onhandig en niet netjes. Het is voor ons nu heel lastig om nog een andere ruimte te vinden.