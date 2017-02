Bijzonder transport heeft moeite met Rotterdamse bruggen

Barendrechtse Miss Universe wil landelijke politiek in

13:49 Het Barendrechtse PvdA-raadslid Reshma Roopram (38) droomt van de Tweede Kamer. De geboren Haagse was Miss Universe Nederland, is moeder van drie kinderen, zit als ondernemer in de financiële dienstverlening en strijdt tegen armoede. Nu is ze kandidaat voor de Kamer.