Bijzondere gift voor Tattoo Museum: stuk huid

Bouwmeester kreeg in ruil voor het stukje huid een nieuwe tattoo gratis. ,,Een win-winsituatie,’’ zegt hij. ,,Bij mijn thuis stond dat potje toch maar in een kast. Het is misschien een beetje luguber, maar ik denk toch dat het interessant is voor mensen met interesse in de tatoeagekunst. Bovendien kan ik nu zeggen dat ik een museumstuk ben.’’

Het stukje huid is te bewonderen in het Tattoo Museum, dat is gevestigd in de zaak van Tattoo Bob. Het is voor het eerst sinds eind 1999 dat in ons land weer een stukje getatoeëerde huid in een museum is te bewonderen. Henk Schiffmacher had in zijn ter ziele gegane Tattoo Museum in Amsterdam ooit een stuk vel van een Amerikaanse walvisvaarder hangen.