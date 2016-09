Bijzondere tandemtour over de Erasmusbrug naar Zuid

Op zondag 2 oktober is het zover, en zullen honderd wielen de beroemde verbinding tussen Noord en Zuid trotseren. ,,In een middagvullende fietstocht leidt de Zuiderling de Noorderling langs plekken op Zuid, die de bijzondere geschiedenis van de stad markeren'', zegt organisator Anouk Estourgie, eerder dit jaar de drijvende kracht achter de ultieme 2016-hit De Trap.



Met deze trip dwars door de stad geeft Rotterdam invulling aan het thema 'grenzen' van de landelijke Maand van de Geschiedenis. ,,Een belangrijke grens in Rotterdam is de Nieuwe Maas. Die deelt Rotterdam op in een 'beter bedeeld' Noord en een 'relatief arm' Zuid. Klopt dat beeld? Eén ding is zeker: zonder Zuid geen Noord.''



Napraten

De fietstocht start om 11.00 uur aan de noordkant. Na afloop kunnen de deelnemers terecht in Verhalenhuis Belvédère, waar kan worden nagepraat over deze sfeervolle stadsetappe. Wie mee wil fietsen, kan zich nog aanmelden op www.dagvanderotterdamsegeschiedenis.nl.



Deelname is gratis en voor lunch wordt gezorgd.