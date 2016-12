Biko ontkent moord op krantenbezorgster Anita van Dijk

Bij de rechtbank in Rotterdam diende eind van de ochtend een tussentijdse rechtszaak tegen Biko M. Hij schitterde door afwezigheid omdat hij juist vandaag wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum om daar gedurende zeven weken te worden geobserveerd. Ook wordt hij psychisch onderzocht.

Anita van Dijk werd in de vroege ochtend van vrijdag 13 mei in kritieke toestand aangetroffen op de Pasteursingel in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse. De Schiedamse was bijna klaar met haar krantenwijk en werd op nog geen kilometer bij haar huis vandaan met een mes in haar hoofd, nek en rug gestoken. Een week later bezweek ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Dna-bewijs

Hoewel het onmogelijk leek de moord op krantenbezorgster op te lossen, zorgde dna-bewijs voor de ommekeer. Voor justitie staat het vast dat Biko M. achter de gruweldaad zit. Het Openbaar Ministerie denkt hard bewijs in handen te hebben tegen B. Niet alleen onder de nagels van het slachtoffer, maar ook op haar jas en een bus deodorant die bij haar werd gevonden, is door het onderzoeksteam dna van M. aangetroffen. Hij moet al eerder in aanraking zijn geweest met justitie, want zijn dna leverde een match op met materiaal dat in de landelijke dna-databank is opgeslagen.

Tijdens de tussentijdse rechtszaak vroeg advocaat Bekkering om aanvullend onderzoek naar het mes, waarmee Van Dijk werd gestoken. Op de plaats delict is de punt van het mes gevonden, maar de rest is nog spoorloos. Een deskundige moet nu gaan bepalen hoe groot het mes is waarmee Van Dijk om het leven werd gebracht.