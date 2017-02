Binnenmaas stemt onder druk in met ‘Euromasten’

Binnenmaas wil niet in die benarde positie raken. Vorig jaar april stemde ze in met de komst van 160 meter hoge windmolens. Volgens Eneco is deze hoogte niet rendabel, vooral omdat het bos naast de Heinenoordtunnel de windmolens dan te veel hindert. Eneco dreigde naar de provincie te stappen als de gemeente niet alsnog hogere turbines toestond. Dat is nu niet meer nodig. ,,Omwonenden zijn boos en teleurgesteld’’, aldus CDA-raadslid Adrie Tolenaars. ,,We zijn bestookt met telefoontjes en mails, maar we staan met onze rug tegen de muur.’’



De gemeenteraad legde wel vast dat Eneco de variant moet kiezen die de Stichting Noordrand Open –de direct omwonenden– wil. Ook deze stichting is Eneco helemaal beu. ,,In goed vertrouwen is er met de initiatiefnemer meegedacht, maar dat vertrouwen is schromelijk beschaamd’’, aldus voorzitter Jan Vermeulen.