Bioloog Kees Moeliker strijdt om uitbrengen thriller

Voor het programma duiken zeven bekende Nederlanders in de wereld van misdaad, moord en intriges. Ze kruipen in de huid van slachtoffer en dader, bezoeken crimescenes, onderzoeken sporen van een misdrijf en raken verwikkeld in achtervolgingen. Dit alles om inspiratie op te doen voor een literaire competitie in het nieuwe programma.



Moeliker: ,,Het schrijven van een fictieboek speelt al langer in m'n hoofd. Ik vind schrijven leuk, maar schrijven van a tot z kan ik niet. Dit is een mooie gelegenheid om het te leren.'' Het is nog onduidelijk hoe het programma precies eruit gaat zien, maar Moeliker is vol goede moed. Bovendien kijkt hij uit naar de ontmoetingen met de andere kandidaten. ,,De deelnemers zijn zeer divers.''



Moeliker strijdt tegen actrice Monic Hendrickx, theatermaker Gerda Havertong, oorlogsjournalist Arnold Karskens, modeontwerper Hans Ubbink, ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en kunstenares Tinkebell onderleiding van literair agenten Paul Sebes en Willem Bisseling en schrijfster Saskia Noord.



De pennen zijn geslepen begint op 27 oktober op NPO 2.