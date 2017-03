Bioscoop Kino is het wonder van de Gouvernestraat

Aan de bar bestelt Joop de Jong (63) een cappuccino. "Ik kom hier graag", vertelt hij. "Kino is echt een aanvulling op het aanbod in de stad. En het geluid in de zalen is erg goed. Dat vind ik heel prettig." De Jong was erbij toen voorganger LantarenVenster in hetzelfde pand in de Gouvernestraat sloot. "Dat liep eerst heel goed, maar dat werd langzaam minder. Op de één of andere manier ging de loop eruit. Dan zat je alleen met de muizen in de zaal." Hij lacht. "Ze hadden hier een huismuis."



Achter hem loopt een zaal leeg: vanavond draaide Jackie, de hitfilm over de vrouw van President Kennedy. In een andere zaal kijken mensen naar Shallow Grave, een film uit 1994. "Dat was de eerste film van de regisseur van Trainspotting", vertelt directeur Frank Groot."Die film is echt te gek. Heb je hem gezien?"



Persoonlijk

Het is vooral de persoonlijke aanpak van Groot en zijn compagnon Jan de Vries die Kino anders dan andere filmhuizen maakt. "Vaak doen we een welkomstwoordje bij de film, soms ook een inleiding met wat uitleg", zegt Groot een dag later. "Veel mensen vinden dat fijn. En we zijn vaak na afloop nog aanwezig om over een film te ouwehoeren. Op onze website leggen we altijd uit waarom we vinden dat mensen een film zouden moeten gaan zien. Ik hoop mensen daarop gaan vertrouwen."