Feyenoord in Europa, daar wil je als trouwe seizoenkaarthouder bij zijn. Dus zat ik vanmorgen al rond half negen achter de computer. Het noodzakelijke account voor het passepartout was klaar en stond paraat in een linkje, dus wat kon er mis gaan.



Nou, van alles dus. Als Feyenoord-supporter weet je wat lijden is, maar dit was wel bizar. Landelijke KPN-storing, hebben wij weer. De mobiele telefoon was ook geen handzame optie, dus naar de buren, waar de buurvrouw haar laptop beschikbaar stelde.



Duits

En verdomd, ik kwam erdoor, traag, dat wel, maar een stoeltje vak N bij Feyenoord-Manchester United lonkte. Ik had 20 minuten de tijd om deze bestelling af te ronden. Toen liep alles vast. Bitte warten Sie, noch 24 Sekunden. Leuk om in het 'Duits' te moeten wachten, lekker voor de zenuwen. Het kwam niet goed, ik lag er te lang uit, de tijd was om.



Maar Feyenoord-supporters geven nooit op, dus probeerde ik het nog een keer. Maar toen was de Europa League-link plots verdwenen. Om gek van te worden. Daar gaan drie mooie Europa Cup-avondjes.



Bellen met de Feyenoord-klantenservice lukte niet. Ze zeggen tot 12.00 uur open te zijn, maar niemand die opneemt. Dan meldt Radio Rijnmond dat de verkoop is stilgelegd. Was-ie al begonnen dan? Maandag horen we meer, het Legioen wacht in spanning af...