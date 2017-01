Blaak krijgt een opfrisbeurt

Politiepuppy vast in beker yoghurt

9:47 De toekomstige vrees voor criminelen had het vanmorgen even lastig te stellen met een beker yoghurt. De nieuwe puppy in opleiding van de politie Rotterdam kon de zoete lekkernij die tijdens de ochtendbriefing op tafel stond niet weerstaan en stak zijn kleine kopje erin. Die bleek alleen groter dan verwacht..