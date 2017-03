Ik ben gek op dans. Echt waar. Ik dacht altijd dat dat niets voor mij zou zijn, maar ik volg het Scapino en Conny Janssen Danst gulzig en gretig tegelijk.



Goed, het begon, dus wij op het puntje van onze stoel. Er reed een mevrouw in een rolstoel het podium op en die begon een verhaal. Met heel veel namen. Van dooie mensen. Intrigerend. En toen kwamen de dansers. Mooi. Ze waren in het zwart gekleed en de vloer van het toneel was zwart en de achterwand was ook zwart. Black on Black.



Spannend. Het was zeker geen klassieke dans. Mensen friemelden hun ledematen om en in elkaar. Ze liepen te stampen en ze lieten zich stijf achterovervallen. Doodeng, maar goed, wat zij willen. De muziek begon en toen zat er een man met een toeter, zo'n ronde. Ik weet niet hoe dat instrument heet. Maar als hij niet hoefde te spelen, ging hij demonstratief met zijn vingers in zijn oren zitten. Daar heb ik de hele avond van zitten genieten.



Hoezo? zal je misschien vragen. Je kwam toch voor de dans? Ja, maar die kon ik toch niet zien. Want het was allemaal zwart en het Scapino was vergeten er een beetje fatsoenlijk licht op te zetten.



Ach gut, ik had toch naar die uitleg moeten gaan. Want nu had ik er niks aan. Nou niks? Ik had gelukkig die man met die toeter.