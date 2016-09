'Blankenburgtunnel moet naam zwemster krijgen'

Weg met de naam Blankenburgtunnel. Noem hem de Rie Mastenbroektunnel. Voorzitter Frank Schellenboom van de gebiedscommissie Rozenburg vindt dat een van Neerlands succesvolste zwemsters ooit op de Olympische Spelen op deze manier moet worden geëerd.



Het is direct een oplossing in het conflict tussen Rozenburg en Vlaardingen, de twee plaatsen waar de tunnel weer boven de Waterweg komt. Waar Rozenburg de naam Blankenburgtunnel wilde, ziet de overbuur meer in de Hollandtunnel.



Beide vonden dat ze goede argumenten hadden: Blankenburg is een verdwenen dorpje bij Rozenburg, de Hollandtunnel verwijst naar de twee delen van Zuid-Holland die door de tunnel samenkomen. ,,Nu we er niet uitkomen, kunnen we een wedstrijd uitschrijven. Maar waarom kiezen we niet gewoon voor Rie Mastenbroek? Zij woonde hier, had alles met water en was fantastisch'', stelt Schellenboom voor.



Inge de Bruijn

Rie Mastenbroek, die in 2003 op 84-jarige leeftijd overleed, pakte op de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn drie gouden en een zilveren medaille, net als later Ranomi Kromowidjodjo.



Alleen Inge de Bruijn had met vier gouden, twee zilveren en twee bronzen medailles nog meer succes. Frank Schellenboom pakt de handschoen op die weldoener Pim Blokland van Feyenoord gisteren in deze krant wierp: hij vond het bizar dat Rozenburg nooit Mastenbroek vernoemde. In Amsterdam en Rotterdam kreeg ze al wel een straatnaam.



De gemeente Vlaardingen kan niet reageren op de suggestie van Rozenburg ,,De straatnamencommissies van Rozenburg en Vlaardingen zijn in overleg om te komen tot een gezamenlijk voorstel'', zegt een woordvoerster.