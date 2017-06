Blankenburgtunnel onder Waterweg vertraagd

Europa moet eerst beslissen over de omvang van stikstofuitstoot van auto's die op de nieuwe weg zullen rijden. Vraag is of de stof de omgeving niet te veel schade toebrengt. Volgens Europese regels mogen Nederlandse rechters dat niet zelf bepalen.



De Blankenburgverbinding is een miljardenproject met als doel het havengebied beter bereikbaar te maken. De nieuwe snelweg verbindt de A20 bij Vlaardingen via een tunnel met de A15 bij Rozenburg. Het verzet van milieuorganisaties is groot: zij vinden de weg vervuilend en onnodig. Helemaal omdat een deel van de snelweg - twee keer drie rijstroken breed - dwars door natuurgebieden loopt.