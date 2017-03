Blijdorp is 'extra alert' na neushoorndrama bij Parijs

,,Je hebt het hier ook over het welzijn van de dieren'', zegt woordvoerster Constance Alderlieste. ,,Ze zullen dan onder narcose moeten, wat een hoop stress oplevert. Bovendien heeft die hoorn voor hen een belangrijke functie, onder andere om daarmee soortgenoten te imponeren. En tenslotte willen we de neushoorns ook laten zien zoals ze zijn.''



Extra alert

Wel is de zoo 'extra alert' op stropers, die het hebben voorzien op de hoorns van deze dikhuiden. Dit naar aanleiding van het drama in een dierentuin bij Parijs, waar neushoorn Vince werd doodgeschoten en zijn hoorn met kettingzagen werd verwijderd. Zo'n hoorn wordt voor enorme bedragen verkocht in China, waar die wordt verwerkt in traditionele medicijnen.



Alderlieste: ,,Natuurlijk zijn we hierdoor extra op ons hoede. Maar we hebben al een goede beveiliging. Er loopt bewaking rond en we beschikken over allerlei technische middelen. Zo hangen in een groot deel van het park camera's.''



Weggesleten

Blijdorp beschikt over twee neushoornsoorten: drie zwarte neushoorns (twee vrouwtjes en een mannetje) en twee Indische neushoorns (moeder Namaste en haar pasgeboren dochter). Namaste schuurt met haar hoorn regelmatig langs de betonnen muren van haar verblijf, waardoor die al vrijwel geheel is weggesleten.