Blijdorp verlost leeuwin Shantee (19) uit haar lijden

Update Wereldwijde hack legt bedrijven en Rotterdamse terminal plat

20:34 Voor de tweede keer in korte tijd hebben computercriminelen tientallen bedrijven lamgelegd met een wereldwijde ransomware-aanval. In Nederland lagen twee grote containerterminals in de Rotterdamse haven tot en met vanavond stil. Ook farmaceut MSD, pakketbezorger TNT en de 38 vestigingen van bouwmaterialenleverancier Raab Kärcher zijn getroffen.