Blijdschap over Hudson’s Bay in V&D in centrum Rotterdam

Wethouder Adriaan Visser (Binnenstad, D66): ,,Ik ben blij dat deze bedrijven zich in de Rotterdamse binnenstad gaan vestigen. Dat is goed voor de werkgelegenheid van hopelijk flink wat Rotterdammers en goed voor het winkelaanbod. En natuurlijk mooi dat er weer leven in de brouwerij komt in het lege pand waar V&D zat. Maar het is vooral ook een echte publiekstrekker op een toplocatie.’’ Zijn collega Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling, Leefbaar) is net als zijn collega blij: ,,Fijn dat er einde komt aan deze leegstand.’’



Rotterdam is de enige stad waar de twee winkels onder één dak komen. Met 23.800 vierkante meter en vijf verdiepingen wordt het ook het grootste pand in Nederland van het Canadese bedrijf. Saks OFF 5th, dat vooralsnog alleen vestigingen krijgt in Amsterdam en Rotterdam, heeft een eigen ingang. Sinds de eerste berichten van het luxe warenhuis over de komst naar Nederland werd Rotterdam steeds genoemd als vestigingsplek. Waar elders huurcontracten werden getekend voor leegstaande V&D's, bleef het in Rotterdam echter stil.



Het langetermijn huurcontract tussen Hudson's Bay en verhuurder Allianz is nu bevestigd. De verbouwing begint morgen. Dat gebeurt alleen niet volgens het eerste plan dat werd ingediend, omdat dat kritiek kreeg van de welstandscommissie. Een aangepast plan wordt binnenkort aan hen voorgelegd.