Bliksem slaat in op meerdere plekken in Rotterdam

Bij molen De Lelie aan de Kralingse Plas, het onderkomen van een zeilschool, ging de automatische brandmelder af nadat de bliksem was ingeslagen. Er bleek echter geen brand te zijn. Of er andere schade is, is nog onbekend.



Bij de Oranjekerk aan de Rozenlaan in het Rotterdamse Kleiwegkwartier werd de brandweer geroepen, omdat er stenen in de gevel los zouden zitten. Buren merkten dat de bliksem insloeg door een hele harde knal en een felle lichtflits.



Ook op het Koningin Emmaplein sloeg de bliksem in. Er kwamen stenen los van de gevel van een pand.



Op berichtensite Twitter melden Rotterdammers dat bij hen de stroom uitviel door een inslag in de buurt.