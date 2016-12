Bloemen voor alerte meldster van fietsendiefstal

De alerte dame werd vandaag in het zonnetje gezet, omdat zij op vrijdag 9 december melding maakte van vier mannen die meerdere fietsen in een wit busje tilden op de Flakkeesestraat in Rotterdam. De politie ging direct af op de melding en trof het witte busje met daarin 19 gestolen fietsen.



Slot

Vreemd genoeg stonden deze niet op slot terwijl de fietsensleutels wel ontbraken. Hoogstwaarschijnlijk lukte het de dieven wel om de sloten open te krijgen en de fietsen zo in de bus te laden.



Pool

De politie wist de eigenaar van het busje, een 30-jarige man uit Polen, op te sporen. Hij is aangehouden, maar na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte. Het onderzoek naar de andere mannen volgt nog.



Inmiddels heeft de politie 11 van de 19 fietsen terug kunnen geven aan de eigenaren, omdat zij aangifte hadden gedaan. De politie zoekt nog naar de eigenaren van de andere fietsen waar (nog) geen aangifte van is gedaan.