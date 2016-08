Bloemenboer KAS houdt het voor gezien in de Markthal

De onderneming zit aan de 'stadse kant', helemaal vooraan, en was zo het fleurige visitekaartje van de koopkathedraal. Helaas mocht die unieke plek niet baten, vertelt ze. ,,Het is niet meer rendabel. De huur is te hoog, evenals de servicekosten. En er komen hier vooral toeristen over de vloer, en die nemen geen versproducten mee.''



Het oorspronkelijke plan was dat de overdekte markt een verlengstuk zou worden van de kraampjes buiten. ,,Maar dat is niet gelukt. De Rotterdammers, van wie we het toch vooral moeten hebben, blijven weg.''



En daar is volgens haar nog forse winst te boeken. ,,Eigenaar Klépierre zou veel meer moeten inzetten op marketing in Rotterdam. Daar zijn ze niet in geslaagd. Toeristen maken alleen maar foto's van mijn winkel. Als ik voor elk plaatje geld had gekregen, dan was ik nu binnen geweest.''



Poelier

Ook poelier Van der Zijden geeft er de brui aan, om dezelfde redenen. ,,Het is voor ons einde verhaal'', meldt mede-eigenaar Peter van der Zijden. ,,Ze zijn hun beloften niet nagekomen. Het zou een Markthal met versunits worden, maar het is één grote horecamassa, daar kunnen wij niet tegenop.''



Zijn contract loopt nog drie jaar door. ,,We gaan het nu voor de rechter uitvechten'', legt hij uit. ,,We krijgen net de jaarcijfers terug, er moet fors geld bij. Dan kun je wel door blijven baggeren, maar het wordt er niet beter op. Door al die toeristen blijven de Rotterdammers weg.''



Een groep ondernemers in de Markthal stapt binnenkort naar de rechter om de problematiek rond de huur, de servicekosten, het klimaat en de branchering aan te kaarten. Ze hopen op die manier Klépierre te bewegen weer aan tafel te komen. Een aantal versaanbieders probeert met horeca-activiteiten het hoofd boven water te houden. In totaal staan er nu vijf ondernemingen leeg.



Klépierre onthoudt zich van commentaar.