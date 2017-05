BlueCity010 wint Ketelbinkieprijs 2016

De jury prijst de initiatiefnemers van BlueCity010, dat gevestigd is in het voormalig subtropisch zwemparadijs Tropicana. ,,Het is nu een plek waar wordt geprobeerd om de lineaire economie te vervangen door de circulaire economie. Er wordt ruimte geboden aan bedrijven die willen aantonen dat afval niet meer bestaat. Wat je wil weggooien, krijgt een nieuwe bestemming. En al deze bedrijfjes werken met elkaar samen en delen hun kennis. Een laboratorium dus, in een voormalig zwembad. Aan de oevers van de Maas. Kan het mooier? De initiatiefnemers hebben hun nek uitgestoken door dit pand te kopen en volledig te verbouwen.''



De andere genomineerden waren Sharp Sharp en Travis. De Ketelbinkieprijs is een onderscheiding voor jonge Rotterdamse ondernemers en organisaties die zich op originele en innovatieve wijze profileren. De prijs is voor de 34ste keer uitgereikt. Onder meer Mascolori, Groos, Schorem Haarsnijder en Barbier en NieuwRotterdamsCafé wonnen hem.



De prijs is bestemd voor Rotterdamse bedrijven en organisaties met minder dan 50 werknemers. De geleverde prestatie dient een positief effect te hebben op de uitstraling van de stad Rotterdam. De onderneming mag niet ouder zijn dan 7 jaar. Rabobank Rotterdam sponsort de Ketelbinkieprijs en biedt de winnaar een coachingstraject aan.