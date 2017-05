Boek 'De islam veroordeelt terrorisme' weer verspreid in Rotterdam

In zowel het centrum van Rotterdam als in Delfshaven werden bewoners verrast met de bijzondere post. Vorig jaar werd het boek al verspreid in Rotterdam-Zuid en ook in andere plaatsen in het land werd het boek van schrijver Harun Yahya in brievenbussen gestopt.



Dat werd toen gedaan door een vriendengroep van dertig sympathisanten van de Turkse schrijver. Het boek moet het beeld dat Nederlanders hebben over de islam ‘recht zetten’. ,,Met liefde, wetenschap, tolerantie en dialoog willen wij de foutieve meningen die mensen over de islam hebben verbeteren”, legde Denis Tekinler toen uit. De mannen verspreidden de boeken niet alleen in Nederland en Vlaanderen, maar ook in andere grote Europese steden zoals Kopenhagen, München en Parijs.