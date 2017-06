Boekhouder stal geld van Hiphophuis

,,Je leent eerst geld bij familie en kennissen en gaat dan het ene gat met het andere dichten. Ik heb er spijt van en hoop het bedrag op termijn terug te kunnen betalen'', meldde de ex-werknemer, die werd veroordeeld tot de geëiste werkstraf van 120 uur. Het verduisterde bedrag moet hij terugbetalen aan Stichting Hiphophuis.



Volgens de aanklager rechtvaardigt 'de gigantische schending van in verdachte gesteld vertrouwen' een zware straf. Bij de diefstal boekte de administrateur gedurende zes maanden geld van de stichting over naar zijn eigen rekening en hij pinde met de pinpas van het Hiphophuis in het casino.



Het programma van het muziekcentrum heeft niet onder de verduistering geleden. Vrienden van het Hiphophuis financieel zijn bijgesprongen om het gat te dichten. De stichting is met D. in overleg over de termijnen van terugbetaling.