Boeren knijpen 'm door tropische temperaturen

Overleven

De kans dat de oogst op de akkers in de Hoeksche Waard en op Voorne-Putten daarom tegenvalt is aanzienlijk. Ui- en aardappelgewassen zijn vooral bezig met overleven, zegt Johan van Driel, bestuurder bij de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord in de Hoeksche Waard. ,,Zij zorgen eerst voor zaadjes die volgend jaar voor nieuwe gewassen kunnen zorgen. Maar doordat ze eerst aan het nageslacht denken, kan de opbrengst voor dit jaar lager uitvallen.''



Dat kan in het meest extreme geval verstrekkende gevolgen voor de agrariërs hebben. Van Driel: ,,Als de oogst tegenvalt kan het zijn dat boeren hun facturen niet meer kunnen betalen en ze in de problemen komen. En voor consumenten gaat de prijs omhoog.''



Boeren die op grote schaal hun land willen beregenen, moeten dat melden bij het waterschap als ze tussen 20 en 300 kubieke meter nodig hebben. Agrariërs die nog meer water nodig hebben, dienen een vergunning aan te vragen. Het waterschap verkoopt nog geen 'nee' aan de boeren. ,,Er is voldoende water'', aldus de woordvoerster van Hollandse Delta.



Met die regeling wil het waterschap ook voorkomen dat boeren de sloten halsoverkop leegpompen, waardoor vissen, kikkers en andere dieren in de watertjes sterven.



Waterschap Hollandse Delta zet alles op alles om voldoende rivierwater de polders in te krijgen. ,,Alle inlaten staan 24 uur per dag open, zodat het zoete water de polders in kan worden gepompt'', zegt de woordvoerster.