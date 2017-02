Boete voor lastigvallen vrouwen op straat lastig te schrijven

Een ander argument om de boete in te voeren, ondanks de lage pakkans, is het gebaar. Maar ook dat lijkt in Brussel weinig vruchten af te werpen. Persoons: ,,We krijgen nauwelijks het signaal dat vrouwen zich erdoor gesteund voelen en mannen voelen zich er totaal niet door geïntimideerd.'' Het probleem is dus nog lang niet opgelost in de Belgische stad.



Een boete kan alleen worden uitgedeeld als de dader op heterdaad wordt betrapt. Dat is bijvoorbeeld ook een voorwaarde bij het uitdelen van een boete voor hondenpoep of zwerfvuil op straat gooien. De hondenpoepaanpak in Brussel was wel een succes. ,,Dat komt waarschijnlijk omdat het om een andere doelgroep gaat'', vermoedt Persoons. ,,En omdat boetes breed zijn uitgemeten in de media. Dat heeft mensen bewust gemaakt van het vergrijp.''