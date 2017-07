Boijmans houdt 'Night at the Museum'

Regio gaat ook over tot sluiting henneppanden

6 juli In navolging van Rotterdam en andere grote steden met drugsproblematiek, gaan nu ook gemeenten in landelijke gebieden als Voorne en Goeree-Overflakkee woningen en bedrijven met hennepkwekerijen maandenlang dicht gooien. Dit is nodig omdat de hennepteelt en de handel in hard- en softdrugs de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen.