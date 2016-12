Boijmans van Beuningen meer bezoekers door topnotering

Maar de massale toeristenstroom naar Rotterdam heeft ook positieve kanten. Zo zegt Museum Boijmans van Beuningen dit jaar opnieuw meer bezoekers te hebben ontvangen: maar liefst 280.000, 10.000 meer dan een jaar geleden. ,,Dertig procent van hen kwam uit Rotterdam en omgeving, bijna 22 procent zijn buitenlandse toeristen. We profiteren van het Lonely Planet-effect'', meldt het museum.



Bezoekersrecord

Niet alleen in Boijmans van Beuningen kon de champagne worden ontkurkt vanwege de torenhoge bezoekersaantallen. Ook de Kunsthal denkt aan het eind van dit jaar een nieuw bezoekersrecord in de boeken te kunnen schrijven. Het Natuurhistorisch Museum tikte vandaag de 50.000 bezoekers aan waar dit vorig jaar nog 44.000 was.



De vele buitenlandse museumbezoekers van de Maasstad bleken afgelopen jaar ook over diepe zakken te beschikken. In totaal gaven de museumbezoekers van buiten de stad 13,8 miljoen euro uit in de Rotterdamse musea. Vorig jaar was dat 'slechts' 12,7 miljoen euro.