Boiler ontploft in woning Rotterdam-Rubroek

Turkse minister komt niet, organisatie is ‘geschokt’

19:07 De Turkse minister van Buitenlandse Zaken komt zaterdag niet naar een zalencentrum in Rotterdam om te spreken over het Turks referendum. Mevlüt Cavusoglu zou honderden Turkse Nederlanders toespreken in een zalencentrum, maar de eigenaar daarvan heeft zich teruggetrokken. De organisatie is diep teleurgesteld.