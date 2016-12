Bollenkoning Visser weer aan het bakken na drama met nieuwe pan

Bollenkoning Visser sloot na enkele mislukte frituurpogingen de luiken van zijn bekende bollenkraam, in de hoop morgen weer te kunnen bakken. Maar daar heeft zijn vrouw Sonja een stokje voor gestoken. Zij vindt dat vandáág al de schouders eronder moeten worden gezet, desnoods op halve capaciteit. Dus nadat de tranen zijn gedroogd, zijn de bakkers weer aan het frituren geslagen.



Écht een feestdag was het trouwens sowieso al niet voor Visser. Hij werd dit jaar in de AD Oliebollentest geen eerste maar zevende. ,,En dat is toch best een teleurstelling”, aldus zijn dochter Charlotte. ,,Toch zijn we óók trots. Wij zijn de hoogst genoteerde gebakskar en in zo’n kar bakken is toch iets anders dan in een bakkerij.”