Bond dreigt met acties die petrochemie raken

Werknemers hebben vandaag een petitie aangeboden met daarin de oproep voor een goed cao. De onderhandelingen voor de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst zijn vastgelopen. Personeel wil dat de directie weer aanschuift aan de onderhandelingstafel en een beter bod doet dan er nu ligt.



,,De directie wil dat de mensen meer uren maken, maar stelt daar niets tegenover'', zegt FNV-bestuurder Piet Janssen. ,,Mocht deze actie niet leiden tot nieuw cao-overleg en inwilliging van onze cao-eisen, dan zullen vervolgacties plaatsvinden.''



Toeleverancier

Chemiebedrijven en olieraffinaderijen in de omgeving, die Air Products per pijpleiding bevoorraadt, worden dan geïnformeerd over een mogelijke terugval in de aanvoer, meldt hij. Air Products produceert in de Botlek zuurstof, stikstof en waterstof en is een belangrijke toeleverancier voor bedrijven in de buurt. Er werken 90 mensen, waarvan 45 in de productie.



De Air Products-directie wil een tweejarige cao met een jaarlijkse loonsverhoging van 1,15 procent. Verder wil het bedrijf een tweeploegendienst invoeren. Werknemers werken dan langer, zegt FNV, zonder dat ze daarvoor betaald worden. De medewerkers willen éénjarige cao met een loonsverhoging van 3 procent en afspraken over een ploegendienstrooster.