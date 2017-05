Bonden gaan weer staken bij Holland Casino in Rotterdam

Onduidelijkheid rond brand bij Rotterzwam

18:59 De oorzaak van de brand van afgelopen maandagnacht in voormalig zwembad Tropicana, is nog steeds niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt en de bedrijven in het pand hebben alleen materiële schade opgelopen. Ondanks dat vindt Diana van Ewijk van BlueCity010, het nog steeds een enorme tegenvaller voor de ondernemers. BlueCity010 is de nieuwe bestemming van het pand aan de Maasboulevard, waar nu milieuvriendelijke bedrijven inzitten. Een van hen is Mark Slegers, eigenaar van RotterZwam.